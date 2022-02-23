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Мадс Миккельсен, Эзра Миллер и Александр Кузнецов на промо к третьей части «Фантастических тварей»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10

Официальный твиттер-аккаунт грядущего фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) опубликовал персонажные постеры новой части кинофраншизы.

На постерах изображены Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора, Эдди Редмэйн — Ньют Саламандер, Дэн Фоглер — Яков Ковальски, Джессика Уильямс — Юлали Хикс, Каллум Тернер — Тесей Скамандр, Виктория Йетс — Банти, Уильям Надилам — Юсуф Кама, Ричард Койл — Аберфорт Дамблдор, а также Нюхлер Ниффлер и Лукотрус.

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Кроме того, на снимках изображены Эзра Миллер в роли Криденса Бэрбоуна, также известного как Аурелиус Дамблдор, Элисон Судол — Куинни Голдштейн, Поппи Корби-Туч — Винда Розье, Александр Кузнецов — Гельмут Вайс и Мадс Миккельсен — Геллерт Грин-де-Вальд.

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«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» является третьей частью спин-оффа о Гарри Поттере. Действие фильма развивается в 1930-х годах, когда власть темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда возрастает, а весь мир волшебников вовлечен во Вторую мировую войну.

Российская премьера картины запланирована 14 апреля 2022 года. Первый полноценный трейлер должен появиться в сети уже 24 февраля.

Об участии в съемках «Фантастических тварей» российского актера Александра Кузнецова стало известно в декабря 2020 года. Он сыграет Хельмута Вайса — волшебника, одного из первых мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.

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Мадс Миккельсен
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