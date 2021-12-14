Александр Кузнецов сыграет ключевую роль в новых «Фантастических тварях»

По словам агентства, Кузнецов исполнит ключевую роль — персонажа по имени Хельмут. Другие подробности о нем не сообщаются. Esquire предполагает , что речь о Хельмуте Вайсе — волшебнике, одном из первых мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке.

Российский актер Александр Кузнецов присоединился к касту третьей части «Фантастических тварей», которая выйдет с подзаголовком «Тайны Дамблдора». Об этом сообщило британское агентство Subtitle Talent Agency, с которым сотрудничает актер.

Вместе с российским актером на экране появятся Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер. Выход картины в российский прокат намечен на 7 апреля 2022 года.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — один из приквелов кинофраншизы о Гарри Поттере. По словам одного из актеров Дэна Фоглера, герои картины станут участниками «масштабной магической битвы», которая развернется на фоне Второй мировой войны. Действие будет происходить в Берлине и Рио-де-Жанейро.

О том, что Кузнецов появится в «Фантастических тварях», стало известно в декабре 2020 года. Режиссер Андрей Молочников в интервью Ксении Собчак заявил, что актер должен был играть в его новой театральной постановке, но отказался, поскольку уехал на съемки предыстории «Гарри Поттера». Какая роль досталась Кузнецову, тогда не сообщалось.