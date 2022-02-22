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Шеф-повара петербургских ресторанов и горожане напекут блинов для подопечных «Ночлежки»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:20

С 25 по 27 февраля в петербургском универмаге Au Pont Rouge пройдут бесплатные мастер-классы по выпеканию блинов. Продукты для приготовления блинов привезет «СберМаркет», его же курьеры упакуют блюда и передадут их подопечным «Ночлежки». Об этом «Афише Daily» рассказали в организации и сервисе доставки продуктов.

В акции под названием #бегипеки примут участие шеф-повара Антонио Фреза (Sea, signora, Jérôme, Saviv, Marco Polo), Никита Сечин (Merula) и Мария Дементьева (Saro). На мастер-классах они научат гостей готовить блины с мягким творогом, яблоком и корицей, блины из ржаной муки с соусом тоннато и тартаром из тунца, а также пряные блины с рикоттой и джемом из красных апельсинов.

Программа мастер-классов:


  • 25 февраля, 14.00–16.00, — Антонио Фреза
    Блины с мягким творогом, яблоком и корицей
  • 26 февраля, 13.00–15.00, — Никита Сечин
    Ржаные блины с соусом тоннато и тартаром из тунца
  • 27 февраля, 13.00–15.00, — Мария Дементьева
    Блины с джемом из красных апельсинов, бадьяном и рикоттой

Чтобы попасть в пространство Culinaryon в универмаге, где пройдут мастер-классы, при себе нужно иметь действительный ПЦР-тест, медотвод или QR-код, а также заранее зарегистрироваться по ссылке.

В «Ночлежке» также рассказали, что в марте в Петербурге откроется ресторан «Выход с улицы», созданный в концепции транзитного трудоустройства бывших бездомных. Впервые об открытии такого заведения руководство благотворительной организации сообщило летом 2021 года.

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