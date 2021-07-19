«Ночлежка» откроет кафе, где будут работать ее подопечные. Вся прибыль пойдет на работу приютов

Благотворительная организация «Ночлежка» откроет кафе, в котором будут работать жильцы реабилитационных приютов. Это называется транзитное трудоустройство, рассказал в фейсбуке глава организации Григорий Свердлин.

Такой формат общепита он увидел в Оксфорде и Лондоне. Бывшие бездомные в пока еще безымянном кафе в Петербурге будут проходить 3–4 месяца стажировки на позициях официантов, помощников повара, а также заниматься закупками. По задумке, после стажировки они смогут устроиться в другие заведения, а на их место встанут другие подопечные «Ночлежки».

В год новую профессию получат около 15–20 человек, планирует Свердлин. «Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов», — говорит он и называет кафе хорошо продуманной авантюрой, своим любимым форматом.

Сейчас «Ночлежка» ищет помещение в аренду от 120 квадратных метров в Центральном или Адмиралтейском районе. Также нужен шеф-повар и управляющий с опытом администрирования в общепите. Всех, кто может помочь, Свердлин просит писать на elena@homeless.ru.

Директор «Ночлежки» объявил конкурс. Свердлин предложил подписчикам придумать название кафе и написать его в комментариях. «Победителя будем обильно кормить», — пообещал он.

Благотворительная организация «Ночлежка» основана в Петербурге в 1990 году. Она помогает с жильем, едой, работой и документами людям без дома и регистрации. В организации работают семь десятков сотрудников и сотни волонтеров. В июле 2020 года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве, а в этом году началась стройка приюта для пожилых и людей с инвалидностью в Ленобласти.