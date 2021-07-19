перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Мексике прошел первый турнир по ловле пластика. Участники достали из океана три тонны мусора 17:41
The War On Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore» 17:35
«Ночлежка» откроет кафе, где будут работать ее подопечные. Вся прибыль пойдет на работу приютов 17:18
В Ленобласти нашли заброшенную частную тюрьму с крематорием 16:51
Минпросвещения: к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять ИИ 16:39
Актеру Александру Невскому исполнилось 50 лет. В гости к юбиляру пришел Арнольд Шварценеггер 16:35
На Okko выйдут три фильма с Каннского фестиваля. Это «Аннетт», «Петровы в гриппе» и «Дело» 15:48
ЕС и США обвинили Китай в кибератаке через программу Exchange компании Microsoft 15:35
Кукушкин в образе хлеба, а Шмыкова — томат: проект «Помощь» запустил серию роликов «Продуктовый сад» 15:30
KanyeWest/YouTube Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda»
Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda» 14:57
HBO Max купил права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Австралии и Латинской Америке 14:36
Правительство не поддержало законопроект о лечении мигрантов с ВИЧ и отмене их депортации 14:00
Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА 13:47
Книготорговцы попросили Минюст разъяснить, что можно писать о Гитлере и какие фото использовать 13:11
picture alliance/Getty Images Умер художник Курт Вестергор. Он рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда
Умер художник Курт Вестергор. Он рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда 12:20
«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев 12:12
В России выявили 24 633 случая COVID-19 за сутки 11:40
HBO приостановил производство сиквела «Игры престолов». Член съемочной команды заболел коронавирусом 11:37
Антон Долин якобы опубликовал статью с похвалой Евгения Пригожина. Критик отрицает авторство 11:19
herronthatkate/Instagram Кейт Херрон не вернется в режиссерское кресло во втором сезоне «Локи»
Кейт Херрон не вернется в режиссерское кресло во втором сезоне «Локи» 10:46
Отключить рекламу

«Ночлежка» откроет кафе, где будут работать ее подопечные. Вся прибыль пойдет на работу приютов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:18

Благотворительная организация «Ночлежка» откроет кафе, в котором будут работать жильцы реабилитационных приютов. Это называется транзитное трудоустройство, рассказал в фейсбуке глава организации Григорий Свердлин.

Такой формат общепита он увидел в Оксфорде и Лондоне. Бывшие бездомные в пока еще безымянном кафе в Петербурге будут проходить 3–4 месяца стажировки на позициях официантов, помощников повара, а также заниматься закупками. По задумке, после стажировки они смогут устроиться в другие заведения, а на их место встанут другие подопечные «Ночлежки».

В год новую профессию получат около 15–20 человек, планирует Свердлин. «Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов», — говорит он и называет кафе хорошо продуманной авантюрой, своим любимым форматом.

Сейчас «Ночлежка» ищет помещение в аренду от 120 квадратных метров в Центральном или Адмиралтейском районе. Также нужен шеф-повар и управляющий с опытом администрирования в общепите. Всех, кто может помочь, Свердлин просит писать на elena@homeless.ru.

Директор «Ночлежки» объявил конкурс. Свердлин предложил подписчикам придумать название кафе и написать его в комментариях. «Победителя будем обильно кормить», — пообещал он.

Благотворительная организация «Ночлежка» основана в Петербурге в 1990 году. Она помогает с жильем, едой, работой и документами людям без дома и регистрации. В организации работают семь десятков сотрудников и сотни волонтеров. В июле 2020 года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве, а в этом году началась стройка приюта для пожилых и людей с инвалидностью в Ленобласти.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Григорий Свердлин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить