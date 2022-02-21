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ВЦИОМ: 78% россиян поддержали прием беженцев из ДНР и ЛНР

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:55

78% россиян поддерживают прием беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Исследование было проведено 20 февраля. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

По данным ВЦИОМ, прием беженцев не поддерживают 13% сограждан, еще 9% затрудняются ответить на вопрос. Кроме того, решение правительства о единовременной выплате каждому беженцу по 10 тыс. рублей одобряют три четверти россиян (75%), не одобряют — 18%.

К волонтерской помощи эвакуированным с Донбасса положительно относятся 83% граждан. Обратного мнения придерживаются 4% опрошенных, безразличны 12%.

18 февраля в Донбассе обострилась ситуация. Главы Донецкой и Луганской народных республик призвали население покинуть территорию и поручили руководствам республик обеспечить эвакуацию граждан в Россию. После этих заявлений в Донецке прозвучала сирена гражданской обороны — сигнал, оповещающий о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области. Вместе с тем врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел на место для организации работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Только из Донецкой народной республики прибыло уже более 40 тыс. людей.

Принять беженцев в пунктах временного размещения готовы 43 региона. Среди них — Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области и другие.

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