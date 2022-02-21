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В России сократились случаи загрязнения рек и озер

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:30

В России на 12% сократилось число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что за 2021 год был выявлен 2 441 случай превышения допустимых концентраций вредных веществ в пресных водах. Это самый минимальный показатель за последние десять лет.

Чаще всего случаи загрязнения поверхностных вод были зафиксированы в Свердловской (15% от общего числа), Мурманской (10%) и Московской (9%) областях. Кроме того, по 4% случаев были выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской и Смоленской областях, а также по 3% в Приморском крае, Нижегородской, Новосибирской и Тульской областях.

В 2021 году Счетная палата России назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой. Лидером антирейтинга стала Свердловская область. В список также попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области, Москва, Петербург и другие.

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