Счетная палата России назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой. Лидером антирейтинга стала Свердловская область, говорится в отчете аудитора.

Специалисты провели анализ качества питьевой воды в российских регионах с 2012 по 2020 год и выяснили, что в Свердловской области наибольшее число случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения в водоемах. При этом там не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО).

В список также попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области, где тоже не проводили ЭРВО. В некоторых регионах после такой реабилитации качество воды только ухудшилось: например, в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Томской областях и в Республике Удмуртия.

В ряде субъектов с 2018 по 2019 год произошло увеличение объема сброса загрязняющих веществ в воду. Более 951 млн кубических метров — в Петербурге, более 854 млн кубических метров — в Москве, 333,6 млн кубических метров — в Магнитогорске.

В прошлом году компания FinExpertiza провела исследование и выяснила, что в России побит антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. За три квартала 2020 года всего зафиксировали 171 случай загрязнения. По сравнению с 2019 годом количество вредных выбросов в атмосферу выросло в три раза, а максимум десятилетней давности превышен на треть, отмечает издание.