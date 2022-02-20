Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2

Сборная России по хоккею заняла второе место в финале турнира Олимпийских игр в Пекине, уступив команде Финляндии со счетом 1:2. Текстовую трансляцию матча вел Sports.ru.
Россияне открыли счет на восьмой минуте матча — шайбу в ворота закинул Михаил Григоренко. Финский хоккеист Вилле Покка сравняла счет на 24 минуте, а на 41-й Марко Антилла выбил команде лидерство, забив второй гол.
Бронзовая медаль досталась хоккеистам из Словакии. Накануне, в борьбе за третье место с командой Швеции, спортсмены победили со счетом 4:0.
Всего в активе команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде-2022 уже шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Россия занимает девятое место.
Накануне российские фигуристы завоевали серебро и бронзу на соревнованиях пар, установив национальный рекорд по числу медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде. На момент написания этой новости сборная получила уже 32 медали. Прошлый рекорд в 30 наград был установлен на Олимпиаде в Сочи.