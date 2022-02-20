Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2

Россияне открыли счет на восьмой минуте матча — шайбу в ворота закинул Михаил Григоренко . Финский хоккеист Вилле Покка сравняла счет на 24 минуте, а на 41-й Марко Антилла выбил команде лидерство, забив второй гол.

Сборная России по хоккею заняла второе место в финале турнира Олимпийских игр в Пекине, уступив команде Финляндии со счетом 1:2. Текстовую трансляцию матча вел Sports.ru .

🥈🥈🥈 Мы становимся серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине Парни, за вас болела вся страна! Спасибо, мы гордимся вами! #Beijing2022 pic.twitter.com/NwO4lXKM4c

Бронзовая медаль досталась хоккеистам из Словакии. Накануне, в борьбе за третье место с командой Швеции, спортсмены победили со счетом 4:0.

Всего в активе команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде-2022 уже шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Россия занимает девятое место.

Накануне российские фигуристы завоевали серебро и бронзу на соревнованиях пар, установив национальный рекорд по числу медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде. На момент написания этой новости сборная получила уже 32 медали. Прошлый рекорд в 30 наград был установлен на Олимпиаде в Сочи.