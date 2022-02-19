Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу на олимпийских соревнованиях пар

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали на соревнованиях среди спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Третье место за россиянами Анастасией Мишиной и Александром Галямовым, сообщает «Матч ТВ».
Золотую медаль получат китайские фигуристы Суй Вэницзин и Хань Цун. По итогам короткой и произвольной программ они набрали 239,88 баллов. У Тарасова и Морозовой 239,25, у Мишиной и Галямова 237,71.
Российские спортсмены установили национальный рекорд по числу медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде. На играх в Пекине они получили 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых). Прошлый рекорд в 30 наград был установлен на Олимпиаде в Сочи.
В общем медальном зачете команда России занимает восьмое место. На первом Норвегия, у которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.