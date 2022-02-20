Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle»

Netflix выпустил официальный тизер драмы «Hustle» о баскетболе. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.
В ролике Адам Сэндлер, сыгравший главную роль, успешно проникает в мир баскетбола. Индустрия настолько его затягивает, что он решает взять на себя практически непосильную задачу — помочь команде пробиться в НБА.
«Я люблю эту игру, я живу этой игрой, я одержим этой игрой», — заявляет герой Сэндлера.
Согласно официальному синопсису, Сэндлер — не очень удачливый баскетбольный скаут, который находит талантливого испанского игрока с непростым прошлым. Он решает привезти его в Штаты, не спрашивая совета у команды. Но он уверен — шанс попасть в НБА упускать нельзя, и именно этот баскетболист может привести команду к успеху.
Роль талантливого испанца сыграл Хуан Эрнангомес — реальный испанский игрок, выступающий за клуб «Юта Джаз». Также в ролях: Бен Фостер, Роберт Дювалл, Куин Латифа, Мария Ботто, Дэвид Хэммонд и другие.
Адам Сэндлер, помимо исполнения главной роли, выступил продюсером картины совместно с легендой баксетбола Леброном Джеймсом. Режиссер ленты — Джеремайя Сагар.
Премьера «Hustle» запланирована на 10 июня. Картина выйдет на стрим-сервисе Netflix.
В последнее время баскетбол часто становится главной темой сериалов и фильмов. Так, в апреле 2020-го Netflix выпустил документальный мини-сериал «Последний танец» о клубе «Чикаго Буллз», а в конце октября 2021-го вышла драма «Стойкость» от Apple TV+ о юном спортсмене, мечтающим покорить весь мир.