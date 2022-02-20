Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle»

Netflix выпустил официальный тизер драмы «Hustle» о баскетболе. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

В ролике Адам Сэндлер, сыгравший главную роль, успешно проникает в мир баскетбола. Индустрия настолько его затягивает, что он решает взять на себя практически непосильную задачу — помочь команде пробиться в НБА.

«Я люблю эту игру, я живу этой игрой, я одержим этой игрой», — заявляет герой Сэндлера.