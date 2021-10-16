Личные драмы и много баскетбола в трейлере сериала «Стойкость»

Стриминговая платформа Apple TV+ выпустила трейлер многосерийной драмы о баскетболе «Стойкость». Премьера состоится 29 октября.
Сериал вдохновлен историей спортсмена команды НБА «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Главного героя зовут Джейс Карсон, и он лучший игрок региона, мечтающий попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. Для этого ему придется столкнуться с сильнейшими противниками и коррупцией.
Джейса сыграет Айзиа Р. Хилл, его тренера Айка — О’Ши Джексон младший. Также в ролях: Шинель Азоро («Ночная смена»), Шон Бэйкер («2pac: Легенда»), Тесса Феррер («Анатомия страсти»), Калил Харрис («Джимми Киммел в прямом эфире») и другие.
Режиссерами выступили Алекс Холл (монтажер «Настоящего детектива»), Регги Рок Байтвуд (сценарист «Ноториуса») и Рэйчел Лайтермен (постановщик «Чепелуэйта»). Спродюсируют сериал компании Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS Studios и Undisputed Cinema. Исполнительный продюсер – Кевин Дюрант.