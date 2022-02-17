В России выявили 180 622 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1338 заражений больше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16 595 случаев. Следом идут Москва, Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, а также Челябинская и Свердловская области и Краснодарский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 840 502. За сутки умерли 790 человек, за все время — 343 173. Выздоровели 185 082 человека, за весь период — 11 828 475. Число госпитализаций за сутки составило 18 090.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 418,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,8 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,8 млн), Франция (21,9 млн) и Великобритания (18,4 млн).