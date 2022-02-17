перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии 12:01
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской 11:46
В Совфеде предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм незаконным контентом 11:26
В России выявили 180 622 новых случая COVID-19 11:21
Галантный пират в первом трейлере комедии «Наш флаг означает смерть» от HBO Max 11:11
В Кувейте отменили уголовную ответственность за «подражание противоположному полу» 10:43
John Schnobrich/Unsplash
Количество постов с матом за год законодательного регулирования снизилось лишь на 1% 10:34
Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз взяла золото на Олимпиаде 10:11
Для московских силовиков создадут приложение с интерактивной картой происшествий и преступлений 9:52
Госдума приняла закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов 9:33
Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его основателя 19 млрд рублей 8:54
Berlinale — Berlin International Film Festival/YouTube
Короткометражка «Трэп» россиянки Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале Вчера в 22:42
Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Его отпустили после допроса в СК Вчера в 22:03
Нилюфер Янья опубликовала видео на сингл «AnotherLife» Вчера в 21:41
Петербургские памятники советского модернизма внесут в список объектов культурного наследия Вчера в 21:01
«ВКонтакте» запустила ленту, которая формирует персональную картину дня с помощью нейросети Вчера в 20:56
Задержание Валерия Соловья, реставрация картины ученицы Малевича и другие новости дня
Вчера в 20:28 дайджест
Мосгордума одобрила установку памятника Андрею Сахарову. Он появится на площади Гагарина Вчера в 20:04
sknvlv/Instagram
«Ельцин-центр» сообщил о восстановлении поврежденной сотрудником ЧОП картины ученицы Малевича Вчера в 19:06
Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей Вчера в 18:30
Отключить рекламу

В России выявили 180 622 новых случая COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:21

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1338 заражений больше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16  595 случаев. Следом идут Москва, Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, а также Челябинская и Свердловская области и Краснодарский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 840 502. За сутки умерли 790 человек, за все время — 343 173. Выздоровели 185 082 человека, за весь период — 11 828 475. Число госпитализаций за сутки составило 18 090.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 418,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,8 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,8 млн), Франция (21,9 млн) и Великобритания (18,4 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить