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Австрия разрешит въезд туристам из России по отрицательному тесту на коронавирус с 22 февраля

Денис Ламехов
Вчера в 22:52

Австрия разрешит российским туристам въезд на территорию страны при предъявлении отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское Министерство туризма.

Решение вступит в силу с 22 февраля, передает агентство. На данный момент в Австрию можно въехать при наличии справки о перенесенном коронавирусе или по сертификату о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. «Спутника V» сейчас среди них нет.

Также туристы должны предоставить ПЦР-тест сроком не более 72 часов с момента взятия пробы. Если результата ПЦР-теста не окажется, его можно сдать на австрийской территории, однако придется соблюдать режим самоизоляции до получения результата.

Сегодня, 17 февраля, стало известно, что Латвия и Литва разрешат россиянам въезд без европейского сертификата о вакцинации и карантина — будет достаточно лишь ПЦР-теста. В первом случае изменения вступают в силу с 1 марта, во втором — с 31 марта.

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ИТАР-ТАСС
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