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С марта Латвия и Литва разрешит въезд российским туристам

Виктория Шанина
Сегодня в 16:23

Россияне смогут въезжать в Латвию без европейского сертификата о вакцинации и карантина. С 1 марта необходим будет только ПЦР-тест, сообщается на сайте кабмина страны.

С начала пандемии Латвия приостановила выдачу туристических виз. Когда она возобновится, пока не сообщается. Однако в страну можно въехать с визой, выданной любым другим государством Шенгенского соглашения.

Соответствующее решение приняли власти Литвы накануне. Однако в этой стране решение начнет действовать с 31 марта.

Для въезда на территорию Литвы необходима действующая шенгенская виза и ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации признанным в стране препаратом.

При подаче документов необходимо подтвердить, что пересечение границы произойдет только после 31 марта. Цель поездки при этом не имеет значения.

В России по-прежнему действуют ограничения на выезд через сухопутную границу, сделать это могут только те, у кого есть право на проживание или родственники за рубежом, а также те, кто едет на работу, лечение или учебу. Вылетать из России и возвращаться обратно можно без ограничений.

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