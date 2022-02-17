Документальный сериал Андрея Лошака «Русские хакеры: начало» выйдет на «Кинопоиске» 23 февраля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Проект расскажет о том, как появился бренд «русские хакеры», о первых резонансных делах, сотрудничестве правоохранителей из России с агентами ФБР, преследовании, поиске и суде над кардерами и взломщиками в США.

В трех эпизодах документального проекта снялись хакеры, сотрудники американских и российских спецслужб. Помимо интервью с ними в сериале использованы архивные материалы. Съемки проходили в России и США.

На ютьюб-канале «Кинопоиска» появился первый трейлер проекта.