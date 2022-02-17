Документальный сериал Андрея Лошака «Русские хакеры: начало» выйдет на «Кинопоиске» 23 февраля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Проект расскажет о том, как появился бренд «русские хакеры», о первых резонансных делах, сотрудничестве правоохранителей из России с агентами ФБР, преследовании, поиске и суде над кардерами и взломщиками в США.
В трех эпизодах документального проекта снялись хакеры, сотрудники американских и российских спецслужб. Помимо интервью с ними в сериале использованы архивные материалы. Съемки проходили в России и США.
На ютьюб-канале «Кинопоиска» появился первый трейлер проекта.
«Когда я делал „Холивар“, у меня было какое‑то количество историй про хакеров. Я делал ресерч для „Холивара“, но потом понял, что это дело слишком серьезное, большое, глубокое. В рамках проекта, который был ретроспективой всего рунета на 7 серий и 25 лет, просто было невозможно хорошо раскрыть тему хакеров. Я отложил ее в сторонку и вернулся к ней вместе со Stereotactic и „Кинопоиском“», — заявил Лошак.