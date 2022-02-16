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В России выявили 179 284 новых случая COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:38

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 12 653 заражения больше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 17 151 случай. Следом идут Москва, Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, а также Челябинская и Свердловская области и Краснодарский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 659 880. За сутки умерли 748 человек, за все время — 342 383. Выздоровели 172 468 человек, за весь период — 11 643 393. Число госпитализаций за сутки составило 19 573.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 416,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,6 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,6 млн), Франция (21,8 млн) и Великобритания (18,3 млн).

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