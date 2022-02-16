В России выявили 179 284 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 12 653 заражения больше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 17 151 случай. Следом идут Москва, Красноярский край, Новосибирская область, Пермский край, а также Челябинская и Свердловская области и Краснодарский край.