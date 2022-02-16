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JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в Decentraland — и в метавселенных вообще

Денис Ламехов
Сегодня в 17:59

Американский JPMorgan стал первым крупным банком с представительством на онлайн-платформе Decentraland — и в метавселенных вообще. Об этом сообщает Coindesk.

Представительство получило название Onyx Lounge по названию блокчейн-подразделения банка и расположилось в торговом квартале Metajuku, чье название обыгрывает имя реально существующего района Харадзюку в Токио. По первому этажу виртуального офиса ходит тигр, а на стене виден портрет генерального директора JPMorgan Джейми Даймона.

Пользователи не смогут получить в отделении банковские услуги — на данном этапе оно служит презентационным и маркетинговым целям. При этом JPMorgan опубликовал доклад, согласно которому метавселенные в ближайшие годы так или иначе проникнут во все индустрии, а потенциальный объем связанного с этим явлением рынка оценивается в 1 трлн долларов ежегодно.

«Мы видим, как в трехмерное виртуальное пространство приходят компании любого масштаба, включая Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, adidas, Atari и многих других», — говорится в докладе. Банк отмечает, что сумма затрат на покупку пользователями виртуальных товаров достигла 54 млрд долларов в год.

Сама идея метавселенных — цифровых пространств, в которых виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий, — родилась из мира игр, говорит Bloomberg. В октябре 2021 года «Афиша Daily» рассказывала, что такое метавселенная в понимании Марка Цукерберга, который наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза для ее создания.

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