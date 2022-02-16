Таиланд отменил карантин для туристов, привитых «Спутником Лайт»

Власти Таиланда разрешили иностранным туристам, привитым российской вакциной «Спутник Лайт», заезжать в страну без карантина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей в МИД Таиланда Марати Налиту Андамо.

Вместо карантина прибывшие путешественники обязаны будут воспользоваться программой «песочница». Одно из основных ее условий — обязательное нахождение в пределах определенных территорий в течение семи дней.

По словам Андамо, чтобы принять участие в программе «песочница», привитым «Спутником Лайт» необходимо зарегистрироваться через систему Thailand Pass. Сделать это можно уже сейчас, главное — прикрепить сертификат, подтверждающий вакцинацию.

С 1 сентября 2021 года по программе «песочниц» власти Таиланда разрешили въезд туристам, привитым «Спутником V». Изначально по этой программе можно было приехать только на Пхукет, но позже она распространилась и на другие регионы.

С 1 ноября появилась необходимость регистрации в системе Thailand Pass. Она позволяет получить QR-код для въезда по одной из трех схем — Test and Go, «песочница» и «карантин».

С 1 февраля «песочница», помимо Пхукета, доступна в провинциях Краби, Пхангнга, Трат, Сураттхани и Чонбури. В числе аэропортов, куда можно прибыть по программе, — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум, Донмыанг и Пхукет.