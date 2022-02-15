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«Человек-паук: Нет пути домой» обогнал «Аватара» по сборам в США

Дарья Мельникова
Вчера в 22:51

«Человек-паук: Нет пути домой» обогнал «Аватара» Джеймса Кэмерона по сборам в США, превзойдя отметку в 760,5 млн долларов за два месяца после премьеры. Об этом сообщает Deadline.

Фильм Sony стал третьим самым кассовым фильмом в американском прокате с общей суммой в 760,988 млн долларов. Такого успеха картине удалось добиться за 60 дней, тогда как «Аватару» на это понадобилась примерно девять месяцев и дополнительный повторный релиз в 2010 году.

«Человек-паук: Нет пути домой» Джона Уоттса занимает первое место в прокате США в течение шести из девяти уик-эндов. В число картин, которые держали первое место на протяжении шести недель, входят «Возвращение джедая», «Беглец», «Человек дождя», «Рокки IV» и «Язык нежности».

Несмотря на то, что фильм про дружелюбного соседа Паучка опередил картину Кэмерона в домашнем прокате, «Аватар» все еще остается самым кассовым фильмом всех времен. Он собрал 2,84 млрд долларов, опередив «Мстителей: Финал» (2,79 млрд). «Человек-паук: Нет пути домой» занимает шестое место в мировом прокате с общим сбором в 1,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» увеличил прибыль Sony за третий квартал на 570% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом выручка компании выросла на 122% — до 6,063 млрд долларов.

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