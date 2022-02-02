«Человек-паук: Нет пути домой» увеличил прибыль Sony на 570%

Компания Sony Pictures Entertainment зафиксировала прибыль за третий квартал в размере 1,314 млрд долларов благодаря сборам «Человека-паука: Нет пути домой». Об этом сообщает Deadline.

Sony заработала на 570% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выручка увеличилась на 122% — до 6,063 млрд долларов.

Компания отметила, что другими факторами, которые поспособствовали росту прибыли, были показатели фильма «Веном-2», а также рост продаж телевизионной продукции за счет лицензирования сериала «Сайнфелд».

В четвертом квартале Sony планирует выпустить фильм «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли. Затем в апреле выйдет «Морбиус», в июле — «Быстрее пули», а в октябре мультфильм «Человек-паук: Через вселенные-2». По прогнозам, доход компании за весь год составит 1,8 млрд долларов.