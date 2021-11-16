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В ООН составили план по борьбе с голодом для Илона Маска. Он обещал выделить 6 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:15

Всемирная продовольственная программа (WFP), основанная ООН, представила план по борьбе с мировым голодом по запросу Илона Маска. Для реализации плана необходимо финансирование, сообщается на сайте WFP.

Согласно плану, для предотвращения голодной смерти 42 млн человек в 43 странах нужны 6,6 млрд долларов. Из них 3,5 млрд будут потрачены на покупку и доставку продуктов питания, два млрд выделят жителям регионов в виде наличных для поддержки местной экономики, 700 млн пойдут на разработку и расширение программ по распределению продовольствия и ваучеров в 43 странах и еще 400 млн — на финансирование операций в рамках WFP, включая координацию логистики, а также глобальный мониторинг и анализ голода в мире.

В конце октября глава WFP Дэвид Бизли дал интервью CNN, в котором заявил, что миллиардеры вроде Илона Маска и Джеффа Безоса могли бы помочь решить проблему мирового голода, пожертвовав часть своего состояния. По подсчетам Бизли, для достижения этой цели необходимы 6 млрд долларов, которые на тот момент составляли всего 2% от богатства Маска.

В ответ на это Маск написал твит, в котором пообещал продать свои акции Tesla на 6 млрд долларов и отдать их WFP, если организация предоставит четкий план по преодолению продовольственного кризиса. Бизнесмен тогда отметил, что в 2020 году WFP собрала 8,4 миллиарда долларов, однако проблема до сих пор не решена.

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