В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 180 456 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 17 493 заражений меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 11 384 случая. Следом идут Москва, Подмосковье, Новосибирская область, Пермский край, Воронежская область, Красноярский край, а также Челябинская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 313 965. За сутки умерли 683 человека, за все время — 340 931. Выздоровели 97 185 человек, за весь период — 11 333 044. Число госпитализаций за сутки составило 10 451.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 412,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,3 млн), на втором — Индия (42,6 млн). За ними идут Бразилия (27,4 млн), Франция (21,7 млн) и Великобритания (18,3 млн).