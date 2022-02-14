В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 180 456 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 17 493 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 11 384 случая. Следом идут Москва, Подмосковье, Новосибирская область, Пермский край, Воронежская область, Красноярский край, а также Челябинская и Нижегородская области.