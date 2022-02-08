«Дюна», «Власть пса» и «Король Ричард»: объявлены номинанты на «Оскар-2022»

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. Финальный список был озвучен в ходе трансляции, которую провели актриса Трейси Эллис Росс и актер и певец Лесли Джордан.
Больше всего, девять номинаций, получил вестерн Джейна Кэмпиона «Власть пса». В том числе за лучший фильм, женскую и мужскую роли второго плана, саундтрек, адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль. За статуэтку в семи категориях посоревнуется «Дюна» Дени Вильнева.
За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, помимо названных выше, будут бороться «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Вестсайдская история».
Другие номинанты
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
- Бенедикт Камбербатч («Власть пса»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучшая женская роль:
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
- Оливия Колман («Потерянная дочь»)
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
- Николь Кидман («Быть Рикардо»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Лучший анимационный фильм:
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший саундтрек:
- «Не смотрите наверх»
- «Дюна»
- «Власть пса»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
Лучшие костюмы:
- «Аллея кошмаров»
- «Дюна»
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Вестсайдская история»
Лучший адаптированный сценарий:
- «Власть пса»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Белфаст»
- «Худший человек на свете»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
Лучший грим:
- «Дом Gucci»
- «Дюна»
- «Круэлла»
- «Поездка в Америку-2»
- «Глаза Тэмми Фэй»
Лучшая операторская работа:
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Аллея кошмаров»
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
Лучшие визуальные эффекты:
- «Главный герой»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»