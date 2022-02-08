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«Дюна», «Власть пса» и «Король Ричард»: объявлены номинанты на «Оскар-2022»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:50

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. Финальный список был озвучен в ходе трансляции, которую провели актриса Трейси Эллис Росс и актер и певец Лесли Джордан.

Больше всего, девять номинаций, получил вестерн Джейна Кэмпиона «Власть пса». В том числе за лучший фильм, женскую и мужскую роли второго плана, саундтрек, адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль. За статуэтку в семи категориях посоревнуется «Дюна» Дени Вильнева.

За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, помимо названных выше, будут бороться «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Вестсайдская история».

Другие номинанты

Лучшая мужская роль:


  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербатч («Власть пса»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль:


  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
  • Оливия Колман («Потерянная дочь»)
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
  • Николь Кидман («Быть Рикардо»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший режиссер:


  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучший анимационный фильм:


  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший саундтрек:


  • «Не смотрите наверх»
  • «Дюна»
  • «Власть пса»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»

Лучшие костюмы:


  • «Аллея кошмаров»
  • «Дюна»
  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Вестсайдская история»

Лучший адаптированный сценарий:


  • «Власть пса»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»

Лучший оригинальный сценарий:


  • «Белфаст»
  • «Худший человек на свете»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Не смотрите наверх»

Лучший грим:


  • «Дом Gucci»
  • «Дюна»
  • «Круэлла»
  • «Поездка в Америку-2»
  • «Глаза Тэмми Фэй»

Лучшая операторская работа:


  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты:


  • «Главный герой»
  • «Дюна»
  • «Не время умирать»
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»
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Трейси Эллис
Лесли Джордан
Дени Вильнев
Хавьер Бардем
Бенедикт Камбербатч
Эндрю Гарфилд
Уилл Смит
Джессика Честейн
Оливия Колман
Пенелопа Крус
Николь Кидман
Кристен Стюарт
Кеннет Брана
Томас Андерсон
Джейн Кэмпион
Стивен Спилберг
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