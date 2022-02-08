«Дюна», «Власть пса» и «Король Ричард»: объявлены номинанты на «Оскар-2022»

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. Финальный список был озвучен в ходе трансляции, которую провели актриса Трейси Эллис Росс и актер и певец Лесли Джордан.

Больше всего, девять номинаций, получил вестерн Джейна Кэмпиона «Власть пса». В том числе за лучший фильм, женскую и мужскую роли второго плана, саундтрек, адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль. За статуэтку в семи категориях посоревнуется «Дюна» Дени Вильнева.

За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, помимо названных выше, будут бороться «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Вестсайдская история».

Другие номинанты

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)

Бенедикт Камбербатч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Оливия Колман («Потерянная дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Николь Кидман («Быть Рикардо»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший режиссер:

Кеннет Брана («Белфаст»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучший анимационный фильм:

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучший саундтрек:

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Власть пса»

«Энканто»

«Параллельные матери»

Лучшие костюмы:

«Аллея кошмаров»

«Дюна»

«Круэлла»

«Сирано»

«Вестсайдская история»

Лучший адаптированный сценарий:

«Власть пса»

«Дюна»

«Незнакомая дочь»

«CODA: Ребенок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

Лучший оригинальный сценарий:

«Белфаст»

«Худший человек на свете»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Не смотрите наверх»

Лучший грим:

«Дом Gucci»

«Дюна»

«Круэлла»

«Поездка в Америку-2»

«Глаза Тэмми Фэй»

Лучшая операторская работа:

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Аллея кошмаров»

«Дюна»

«Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты: