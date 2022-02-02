В Чечне на два месяца арестовали жену бывшего федерального судьи Зарему Мусаеву

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мусаевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 1 апреля 2022 года. Она арестована по части 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Зарема Мусаева была задержана 20 января Нижнем Новгороде — это произошло в результате обысков в ее квартире, отмечает «Комитет против пыток»*. Ее отвезли в Чечню, где арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Задержать Сайди Янгулбаева не смогли из‑за его статуса судьи в отставке.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что, будучи уже в Грозном, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». По его словам, «​​каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала», и «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России. 1 февраля Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».