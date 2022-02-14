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SpaceX планирует впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта

Семён Гудошников
Сегодня в 21:17

SpaceХ проведет космическую миссию Polaris, в рамках которой планируется первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Об этом говорится на сайте космической компании.

Объявление о запуске Polaris сделал миллиардер Джаред Айзекман, основатель платежной компании Shift4 и участник Inspiration 4 — первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем.

В рамках программы запланированы три пилотируемых космических полета. Первый, Polaris Dawn, собираются провести в конце 2022 года со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

Помимо Айзекмана, членами экипажа станут бывший пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Сара Джилис и Анна Меннон. Они выйдут орбиту на корабле Crew Dragon, где проведут пять дней. Непрофессиональные астронавты протестируют спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос.

Конечным этапом Polaris должен стать первый полет корабля Starship с людьми на борту. По информации CNBC, все три миссии оплатил Айзекман.

В сентябре 2021 года SpaceX провела первую в истории космическую миссию без профессиональных астронавтов — Inspiration 4, в рамках которой туристы отправились в трехдневную экспедицию в космос. Айзекман, руководивший миссией, оплатил места для себя и еще троих участников полета: медика Хейли Арсено, ветерана ВВС США Криса Семброски и профессора геологии Сиан Проктор.

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