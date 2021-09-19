Первая космическая миссия с туристами и без профессиональных космонавтов вернулась на Землю

SpaceX объявила об успешном завершении первой в истории космический миссии Inspiration 4: туристы отправились в трехдневную экспедицию в космос без экипажа профессионалов на борту. Об этом написали в твиттере компании Илона Маска.

Капсула «Драгон» приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды. «Вот это путешествие у нас было. И это только начало», — сказал по рации из капсулы Джаред Айзекман, миллиардер и один из туристов. Вместе с ним в космическое путешествие отправились ассистент врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Крис Семброски и преподаватель Сиан Проктор.