перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 20 174 новых случая коронавируса 12:15
Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов» 11:55
Первая космическая миссия с туристами и без профессиональных космонавтов вернулась на Землю 10:59
Авторы «Пацанов» придумали свою телепремию и номинировали вымышленные сериалы из вселенной шоу 9:50
Ученые с помощью алфавита выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз Вчера в 21:27
Завершились съемки второго сезона «Карнивал Роу» Вчера в 20:40
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму превысила 25% Вчера в 19:44
Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня
Вчера в 18:54 дайджест
Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна Вчера в 18:51
В Нотр-Даме завершили работы по укреплению сводов. Реставрация собора начнется предстоящей зимой Вчера в 16:59
СМИ пишут, что в Доме творчества «Переделкино» запретили фотосессии. Это правило существовало всегда Вчера в 16:50
council.gov.ru
На доме, где жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску Вчера в 16:25
Канье Уэст подписался на две сотни случайных аккаунтов с черными аватарками. Зачем — никто не знает Вчера в 15:44
Уолтон, Марс и Кох: Bloomberg назвал богатейшие семьи мира Вчера в 15:35
Миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности Вчера в 14:35
ЦИК: явка на выборах губернатора в регионах составила от 13% до 40% Вчера в 14:07
Джеймс Ганн показал неудачные дубли «Отряда самоубийц». Там Джон Сина облизывает отрубленный палец Вчера в 13:28
Умер бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика Вчера в 12:10
В России впервые с конца августа выявили больше 20 тыс. заболевших коронавирусом Вчера в 11:52
Павел Дуров ограничил работу Telegram-ботов, связанных с предвыборной агитацией Вчера в 11:13
Отключить рекламу

Первая космическая миссия с туристами и без профессиональных космонавтов вернулась на Землю

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

SpaceX объявила об успешном завершении первой в истории космический миссии Inspiration 4: туристы отправились в трехдневную экспедицию в космос без экипажа профессионалов на борту. Об этом написали в твиттере компании Илона Маска.

Капсула «Драгон» приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды. «Вот это путешествие у нас было. И это только начало», — сказал по рации из капсулы Джаред Айзекман, миллиардер и один из туристов. Вместе с ним в космическое путешествие отправились ассистент врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Крис Семброски и преподаватель Сиан Проктор.

Стоимость билета Айзекмана на Inspiration 4 не оглашается. Журнал Time оценивает ее в 200 млн долларов.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Журнал Time
Люди
Джаред Айзекман
Крис Семброски
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить