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На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20

Галерист Марат Гельман* получил уведомление о составлении на него административного протокола за отсутствие в его публикациях маркировки СМИ-иноагента. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Гельмана вызвали в Роскомнадзор. Ему грозит штраф в 10 тыс. рублей.

Минюст внес Марата Гельмана в список СМИ — иностранных агентов 30 декабря 2021 года. Вместе с ним в реестр попали участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, писатель Виктор Шендерович, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, журналист «Радио Свобода»* Иван Беляев, журналистка «Север.Реалий»* Елена Владыкина и гендиректор киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев. Впервые статус СМИ-иноагента в России получили люди, не связанные напрямую с журналистикой.

В середине января на двери московской квартиры Гельмана написали красной краской «иноагент». В этой квартире живет мать галериста, он обнаружил надпись, когда возвращался из Черногории.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов значатся 116 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году. Некоторым СМИ пришлось закрыться, другие лишились большого количества рекламодателей и стали работать за счет донатов.

* Марат Гельман, «Радио Свобода» и «Север.Реалии» включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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