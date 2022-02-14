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Посмотрите первый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:38

Студия Amazon Prime Video показала дебютный тизер сериала по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина под названием «The Lord of the Rings: The Rings of Power» («Властелин Колец: Кольца власти»).

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая версия эльфийской владычицы Галадриэль приняла на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.

В шоу поклонники познакомятся с ранними версиями персонажей и мест, которые известны им по кинотрилогии Питера Джексона. Например, с королевством гномов Кхазад-дум, а также с молодой версией Исилдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Сериал выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

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