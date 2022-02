Посмотрите первый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец»

Студия Amazon Prime Video показала дебютный тизер сериала по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина под названием «The Lord of the Rings: The Rings of Power» («Властелин Колец: Кольца власти»).

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая версия эльфийской владычицы Галадриэль приняла на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.