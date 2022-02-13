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СМИ: 14 февраля закроется воздушное пространство Украины

Виктория Шанина
Сегодня в 11:29

Британские страховщики отправили международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что с 14 февраля приостанавливается действие необходимой для полетов страховки воздушных судов на Украине. Об этом пишет портал «Страна.ua».

Владельцы частных самолетов подтвердили получение соответствующего письма. Но иностранные авиакомпании пока не прекращали продажи на рейсы из Киева. Например, на 20 февраля можно купить билеты на самолеты Swiss и Ryanair.

Руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий пояснил, что большинство самолетов перевозчики не покупают, а берут в оперативный лизинг, который требует оформления страховки для покрытия возможных рисков. Вместе с тем, по международному законодательству, авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность. По словам Ланецкого, «без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо».

Другой источник издания, связанный с европейским авиарынком, сказал: «Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам».

Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский заявил, что страховой рынок «занервничал» после заявления нидерландской KLM о приостановке полетов в Украину.

KLM перестал летать в Украину 12 февраля. Причиной стала угроза российского вторжения в страну.

Решение о приостановке полетов последовало за тем, как министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности в рекоммендациях к посещению. Власти рекомендовали гражданам отказаться от поездок в страну.

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