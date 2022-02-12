Нидерландская авиакомпания приостановила полеты в Украину из‑за угрозы российского вторжения

Авиакомпания KLM из Нидерландов объявила о временном прекращении полетов в Украину. Причиной стала угроза российского вторжения в страну, пишет De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

Решение уже вступило в силу — рейс в Киев от 12 февраля отменен. В сообщении перевозчика отмечается, что когда компания возобновит полеты в Украину «пока неясно».

Решение о приостановке полетов последовало за тем, как министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности в рекоммендациях к посещению. Власти рекомендовали гражданам отказаться от поездок в страну.

Источник издания отметил, что подобные решения авиакомпания принимала на фоне кризиса 2014 года. С тех пор и по сей день перевозчик не летает над Крымом и восточными регионами Украины.

Ранее власти США со ссылкой на внутреннюю разведку предположили, что вторжение России в Украину может начаться 16 февраля или до конца Олимпиады в Пекине (20 февраля). Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что оно начнется с воздушных атак и ракетных бомбардировок, а советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о возможных планах России совершить «быстрое нападение» на Киев.