Всемирное антидопинговое агентство проверит окружение Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает американское информагентство Reuters.

С соответствующей просьбой в WADA обратился Международный олимпийский комитет (МОК). В комитете заявили, что решение в отношении Валиевой — это «постоянно движущаяся цель».

8 февраля WADA объявило о временном переносе награждения российских фигуристов, которые взяли золото в командном турнире из‑за положительного допинг-теста Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спростменки нашли триметазидин.

Фигуристка была временно отстранена от соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА

Заявление будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS) до старта индивидуального турнира. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15.30 по московскому времени. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля. После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) сможет вынести решение по распределению медалей в командном турнире.

Отмечается, что 15-летняя Камила Валиева относится к категории «защищенных спортсменов», которые не достигли 16-летнего возраста. К ним могут применяться более мягкие санкции в случае допинговых нарушений. Так, даже если спортсменка будет признана виновной, она может получить вплоть до предупреждения вместо дисквалификации.