Белорусские власти объяснили блокировку TJournal публикацией экстремистских материалов

Министерство информации Белоруссии рассказало о причинах блокировки российского издания TJournal. Слова ведомства передает «Интерфакс».

«9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами», — указано в сообщении министерства.

В Мининформации добавили, что разблокировка возможна после того, как СМИ устранит нарушения, а владелец подаст заявление. В самом TJournal заявляют, что пока не знают, о каких именно материалах идет речь.

Сообщения об ограничении доступа к ресурсу появились вчера, 10 февраля. Главный редактор TJournal Сергей Звезда отметил, что редакция отправила запрос в белорусское ведомство.

TJournal — СМИ и блог-платформа, где контент совместно с редакцией создают пользователи. Вместе с vc.ru и DTF входит в состав издательского дома «Комитет».