Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей

Российское издание TJournal сообщило, что его сайт заблокирован в Белоруссии по решению Министерства информации страны.

Причина блокировки неизвестна. По информации белорусского ИТ-ресурса dev.by, 9 февраля Мининформации республики добавило сайт в список заблокированных.

На момент публикации на сайте Мининформа отсутствуют данные о санкциях против издания. Главный редактор TJournal Сергей Звезда сообщил, что редакция отправила запрос в белорусское ведомство.

Ранее пользователи рассказали, что домен tjournal.ru перестал открываться у абонентов Белтелекома и МТС — крупнейших операторов связи Белоруссии.

TJournal — СМИ и блог-платформа, где контент совместно с редакцией создают пользователи. Вместе с vc.ru и DTF входит в состав издательского дома «Комитет».