Умер один из основателей King Crimson Иэн МакДональд

Скончался один из основателей британской прог-рок-группы King Crimson и хард-рок-коллектива Foreigner Иэн МакДональд. Об этом сообщает NME.

Музыканту было 75 лет, он умер в Нью-Йорке в кругу семьи. Причины смерти не раскрываются.

Иэн МакДональд стал третьим участником King Crimson после гитариста Роберта Фриппа и ударника Майкла Джайлза. В качестве постоянного члена группы МакДональд участвовал в записи только дебютного альбома «In The Court of the Crimson King», считающегося первой и одной из главных пластинок прог-рока.

Он был мультиинструменталистом, на альбоме играл на духовых и клавишных, а также исполнял вокальные партии. В группе Foreigner он продолжал исполнять сразу несколько ролей, играя на ритм-гитаре, саксофоне и флейте.

В начале февраля стало известно, что King Crimson выпустят документальный фильм. Его название станет таким же, как и у упомянутой первой пластинки группы — «In the Court of the Crimson King».