В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах

В результате обысков в январе и феврале 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла сеть подпольных торговцев оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сеть действовала на территории 20 российских регионов. Обыски прошли в том числе в Москве и Подмосковье, на Кубани, в Крыму, Дагестане, Ингушетии, Воронежской, Архангельской и Челябинской областях.

В операции участвовали МВД и Росгвардия. К преступлению оказались причастны 87 человек. Они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем продавали их.

Из незаконного оборота изъяли 274 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Среди них были немецкий пулемет MG 42, советский ДП-27, пистолеты Desert Eagle, бесшумный автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез».

Вместе с тем было обнаружено более 17 килограмм взрывчатки, 176 ручных гранат, 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра и более 27 тысяч патронов. В общей сложности свою деятельность прекратили 26 подпольных мастерских.

В октябре 2021-го Росгвардия предложила ужесточить правила получения оружия. Согласно законопроекту оружие должны выдавать только тем, кто пройдет проверку в МВД и ФСБ. Отказывать в получении лицензии должны в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, считает ведомство.