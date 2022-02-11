перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Белорусские власти объяснили блокировку TJournal публикацией экстремистских материалов 12:57
Умер один из основателей King Crimson Иэн МакДональд 12:37
Видео дня: официальная церемония повышения до сержанта армии США в бассейне 11:59
Maxim Hopman/Unsplash
На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 станций для зарядки электромобилей в Москве 11:40
В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки 11:29
В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах 11:08
«Ведомости»: власти намерены запретить использование криптовалют в качестве платежного средства 10:49
Собянин: пик заболеваний «Омикроном» в Москве прошел 10:36
Olympic_Russia/Twitter
Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0 10:00
Foals опубликовали новый сингл «2am» 9:57
На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик 9:41
На Манхэттене построили дом из переработанных отходов 9:22
Официально: в крови Камилы Валиевой нашли триметазидин. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд 8:41
cristiano/Instagram
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет 3:47
Крупнейший черный алмаз в мире продали на аукционе. За «Энигму» заплатили криптовалютой 3:11
Криминальный боевик «Патруль» Дэвида Эйра превратится в сериал 2:43
В сети появился трейлер фильма «Отец Стю» с Марком Уолбергом и Мелом Гибсоном 2:19
YouTube намерен развивать метавселенную. В планах компании — работа над иммерсивностью игр 1:23
theofficialsting/Instagram
Стинг продал права на свои песни Universal Music Group за 250 млн долларов 0:44
Кейт Бланшетт сыграет австралийскую монахиню, встретившую ребенка-аборигена, в драме «Новый мальчик» Вчера в 23:49
Отключить рекламу

В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

В результате обысков в январе и феврале 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла сеть подпольных торговцев оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сеть действовала на территории 20 российских регионов. Обыски прошли в том числе в Москве и Подмосковье, на Кубани, в Крыму, Дагестане, Ингушетии, Воронежской, Архангельской и Челябинской областях.

В операции участвовали МВД и Росгвардия. К преступлению оказались причастны 87 человек. Они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем продавали их.

Из незаконного оборота изъяли 274 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Среди них были немецкий пулемет MG 42, советский ДП-27, пистолеты Desert Eagle, бесшумный автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез».

Вместе с тем было обнаружено более 17 килограмм взрывчатки, 176 ручных гранат, 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра и более 27 тысяч патронов. В общей сложности свою деятельность прекратили 26 подпольных мастерских.

В октябре 2021-го Росгвардия предложила ужесточить правила получения оружия. Согласно законопроекту оружие должны выдавать только тем, кто пройдет проверку в МВД и ФСБ. Отказывать в получении лицензии должны в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, считает ведомство.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Росгвардия
РИА Новости
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить