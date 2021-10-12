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Росгвардия предложила ужесточить правила получения оружия

Семён Гудошников
Сегодня в 8:55

Росгвардия предложила выдавать оружие лишь тем, кто пройдет проверку в МВД и ФСБ. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно нему, после проверки силовые ведомства могут вынести заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».

Если такое заключение будет получено, человек не сможет получить лицензию на владение оружием. А если у него уже есть разрешение на хранение, ношение или использование оружия, они будут аннулированы.

Новые проверки не затронут военных и госслужащих. В пояснительной записке к проекту говорится, что он призван ограничить доступ к оружию членам ОПГ, террористам и тем, кто хочет использовать его незаконны.

Ужесточения правил получения оружии в России активно обсуждают на фоне недавних случаев массового расстрела в школах. В мае 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли минимум девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы.

После этого Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. В июне Госдума приняла закон, который запрещает продавать оружие лицам младше 21 года.

В сентябре в Перми произошел еще один школьный шутинг. 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист.

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