перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна 15:51
Кадр из фильма «Человек из стали»
Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony 15:48
Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии — незадолго до его выступления на Супербоуле 15:38
Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе 14:46
Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей 14:46
ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах 13:58
ФАС: правила блокировки аккаунтов на YouTube «непрозрачны и необъективны». Платформе грозит штраф 13:43
Fusion Medical Animation/Unsplash
Доля «Омикрона» среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70% 13:11
Подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft 12:45
Оперштаб: для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно экспресс-теста 12:34
В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд 12:11
В Петербурге члена КПРФ оштрафовали за репост цитаты Сартра 12:02
Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 не выйдет в России из‑за ЛГБТ-свадьбы двух симов 11:47
Markus Winkler/Unsplash
МВД закрыло три крупнейших сайта по продаже данных краденных банковских карт 11:06
Лигу безопасного интернета покинули операторы связи 11:00
На стримингах появился концертный альбом Канье Уэста «Late Orchestration» 9:56
На аукционе продали 200 пар кроссовок, созданных Вирджилом Абло, за 25 млн долларов 9:51
Опрос: россияне смогли бы прожить на накопления не больше трех месяцев 8:53
Netflix/YouTube
Звезда «Сплетницы» подозревается в убийстве подруги в трейлере «The Weekend Away» 4:12
Эдриен Броди снимется вместе с Крисом Эвансом в романтическом экшене «Ghosted» 3:24
Отключить рекламу

Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:46

Компания Saul Zaentz Co. решила выставить на аукцион права на фильмы, игры, товары и живые мероприятия по «Властелину Колец», «Хоббиту» и другим произведениям писателя Джона Р.Р.Толкина. Об этом сообщает Variety.

Процесс продажи начнется уже в ближайшее время. По прогнозам, стоимость творчества писателя составит не менее 2 млрд долларов.

Variety отмечает, что время продажи выбрано не случайно. Уже 2 сентября должна состояться премьера мегабюджетного телесериала по вселенной «Властелина Колец» от Amazon. Именно стрим-сервис является основным кандидатом на получение дополнительных прав, которыми сейчас владеет Saul Zaentz Co.

Грядущий сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». В проекте снимутся Ленни ГенриГарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Ленни Генри
Гарри Поттер
Хуан Байона
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить