Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе

Компания Saul Zaentz Co. решила выставить на аукцион права на фильмы, игры, товары и живые мероприятия по «Властелину Колец», «Хоббиту» и другим произведениям писателя Джона Р.Р.Толкина. Об этом сообщает Variety.

Процесс продажи начнется уже в ближайшее время. По прогнозам, стоимость творчества писателя составит не менее 2 млрд долларов.

Variety отмечает, что время продажи выбрано не случайно. Уже 2 сентября должна состояться премьера мегабюджетного телесериала по вселенной «Властелина Колец» от Amazon. Именно стрим-сервис является основным кандидатом на получение дополнительных прав, которыми сейчас владеет Saul Zaentz Co.

Грядущий сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.