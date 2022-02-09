За последние сутки в России выявили рекордные 183 103 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Последний раз максимальное число заболевших было зафиксировано 6 февраля.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 19 644 случая. Следом идут Подмосковье, Москва Свердловская область, Красноярский край, Нижегородская область, Пермский край, а также Челябинская область.