За последние сутки в России выявили рекордные 183 103 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Последний раз максимальное число заболевших было зафиксировано 6 февраля.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 19 644 случая. Следом идут Подмосковье, Москва Свердловская область, Красноярский край, Нижегородская область, Пермский край, а также Челябинская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 13 330 769. За сутки умерли 669 человек, за все время — 337 390. Выздоровели 97 163 человека, за весь период — 10 803 305. Число госпитализаций за сутки составило 20 178.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 401,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78,5 млн), на втором — Индия (42,4 млн). За ними идут Бразилия (26,7 млн), Франция (21 млн) и Великобритания (17,9 млн).