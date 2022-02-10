Опрос: россияне смогли бы прожить на накопления не больше трех месяцев

Большинство россиян (62%) в случае потери дохода смогли бы прожить на накопления не больше трех месяцев. Финансовой подушкой обладают свыше 79% жителей России, следует из результатов опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра A2.

По данным РБК, больше половины опрошенных (58,5%) сумели отложить до 100 тыс. рублей, 38% припасли 100–300 тыс. рублей, только 2% удалось накопить от 300 тыс. до миллиона рублей, а 1% — свыше миллиона рублей.

19% респондентов смогли бы прожить на накопленное 3-6 месяцев, 15% — 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет. При этом 63% участников опроса периодически берут деньги из накоплений, чтобы покрыть бытовые расходы.

67% россиян переживают, что могут потерять отложенные деньги из‑за инфляции, действий интернет-мошенников и хакеров.

По результатам другого недавнего опроса, почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. рублей, еще 22% хватит 100 тыс. рублей, стольким же — миллиона. При этом 70% респондентов признали, что у них нет никаких накоплений.

Самые крупные требования к денежной копилке у москвичей — каждому третьему нужна подушка в 3 млн рублей и только 13% хватит 100 тыс. рублей.