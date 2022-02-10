Польский режиссер Агнешка Холланд снимет байопик о Франце Кафке

Польский режиссер Агнешка Холланд, известная по фильмам «Горькая жатва», «Европа, Европа» и «Полное затмение», снимет байопик о писателе Франце Кафке. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Над картиной будут работать Марек Эпштейн и Сарка Цимбалова. Выпуском ленты займутся кинокомпании Marlebe Film и Film and Music Entertainment (F&ME).

«Кафка» проследит историю жизни писателя от его рождения в довоенной Праге до трагической смерти в Берлине в 1924 году. Кроме того, лента будет включать в себя сцены из будущего, которое представлял себе Кафка.

Авторы обещают снять «ослепительную калейдоскопическую мозаику», рассказывающую о жизни и воображении Кафки. Сценарий фильма напишет Эпштейн по рассказу Майка Дауни. Съемки планируется провести весной 2023 года. Когда состоится премьера «Кафки», пока неизвестно.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала об Агнешке Холланд и ее вкладе в киноискусство в материале о выдающихся женщинах, без которых нельзя представить культуру последнего столетия.