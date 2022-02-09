Петербургский суд приостановил иск Минюста о ликвидации ЛГБТ-фонда «Сфера»*

Куйбышевский суд Петербурга приостановил иск Министерства юстиции о ликвидации ЛГБТ-фонда «Сфера»*. Об этом сообщает ТАСС.

Суд попросил министерство указать конкретные нормы российских законов, которые нарушает организация. Истцу необходимо сделать это до 28 февраля.

Также судья указала на возможность ликвидации организации в досудебном порядке. ТАСС сообщает: если деятельность фонда противоречит его целям (Минюст указал это в заявлении), то принявший решение о регистрации орган (сам Минюст) имеет возможность направить фонду письменное предупреждение.

Оно в свою очередь может быть обжаловано через суд. Если предупреждения выносились неоднократно, то фонд может быть ликвидирован без участия суда.

Вчера, 8 февраля, Управление Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти потребовало через суд ликвидировать «Сферу», выступающую финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»**.

Основание для этого — несоответствие работы организации «целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной» и «основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ».

Кроме того, после проверки ведомство установило, что фонд работает с «грубыми и множественными нарушениями законодательства, преимущественно носящими неустранимый характер».

*Фонд «Сфера» внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**«Российская ЛГБТ-сеть» внесена Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.