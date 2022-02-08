Минюст потребовал ликвидировать фонд «Сфера»* за несоответствие «семейным ценностям»

Управление Минюста по Петербургу и Ленобласти потребовало через суд ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*, выступающий финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»**. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В качестве основания Минюст привел несоответствие работы организации «целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной» и «основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ».

Кроме того, после проверки ведомство установило, что фонд работает с «грубыми и множественными нарушениями законодательства, преимущественно носящими неустранимый характер».

Внеплановая проверка состоялась в октябре прошлого года, тогда Минюст выдвинул «Сфере» претензии: «намерения фонда изменить законодательство и моральные устои в РФ» и попытки «внести разлад в российское общество, действуя в нарушение Конституции страны». При этом ведомство не направило никаких предписаний о ликвидации нарушений, рассказали «Медузе»*** в организации.

Иск против «Сферы» будет рассматривать Куйбышевский районный суд Петербурга, дату заседания пока не назначили.

«Вся деятельность „Сферы“ идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности», — передала пресс-служба суда доводы Минюста за ликвидацию «Сферы».

В «Сфере» назвали возможную ликвидацию «вкладом властвующих структур к сведению на нет всего правозащитного ЛГБТ-движения» и «продолжением преследования властями всего правозащитного сообщества России».

Фонд «Сфера» занимается защитой прав и оказанием помощи ЛГБТ-людям и их близким с 2006 года. Организация вместе с «Российской ЛГБТ-сетью» эвакуировала геев из Чечни.

* Фонд «Сфера» внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** «Российская ЛГБТ-сеть» внесена Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.