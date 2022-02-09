РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах

Роскомнадзор составил административный протокол на компанию Stichting Bellingcat*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что протокол составлен за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в материалах на сайте организации по части первой статьи 19.34.1 КоАП. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 500 тыс. рублей.

В РКН заявили, что протокол был передан в Таганский суд Москвы. Заседание состоится 3 марта.

8 октября 2021 Минюст включил Stichting Bellingcat в реестр СМИ — иностранных агентов.

Bellingcat основан в 2014 году британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. Издание занимается журналистскими расследованиями о зонах военных действий, анализируя данные из открытых источников. Один из самых громких материалов проекта — совместное с The Insider и CNN расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального.

*Bellingcat признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.