перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН обязал 79 сайтов установить единый счетчик аудитории. В их числе YouTube, Instagram и Netflix 11:37
Pusha T выпустил трек «Diet Coke». Его спродюсировал Канье Уэст 11:36
Загадочное место преступления и возможная дата релиза в тизере финала «Лучше звоните Солу» 11:14
В России выявили 165 643 новых случая COVID-19 11:08
В Instagram появилась функция «Сделай перерыв». Она контролирует время, проведенное на платформе 10:55
Криминальный триллер «ЗАТО» стал новым российским проектом для Netflix 10:36
Alt-J опубликовали сингл «The Actor» 10:15
Нижегородский СК отказался проводить проверку о похищении Заремы Мусаевой 10:09
sknvlv/Instagram
Картину ученицы Малевича повредил сотрудник ЧОП 9:49
Вышел трек Duran Duran «Laughing Boy» из делюкс-версии альбома «Future Past» 9:38
Coldplay и Селена Гомес выпустили совместный клип 8:41
Продюсер «Богемской рапсодии» и «Отступников» снимет фильм о Майкле Джексоне 3:56
Конькобежка Ирен Вюст стала первым человеком, выигравшим личное золото на пяти Олимпиадах 3:31
Warner Bros. Pictures/YouTube
WSJ: сопродюсер фильма «Матрица: Воскрешение» подал в суд на студию Warner Bros. 2:29
Суд впервые признал право рожденного в сталинских лагерях на обеспечение жильем 1:19
В Латвии начали расследование после жалоб российских шахматисток на письма с порно и презервативами 0:46
Аманда Сейфрид в роли основательницы Theranos в трейлере сериала «Выбывшая» Вчера в 23:19
Бывшая студентка школы «Останкино», которую отчислили за лайк, выпустила расследование о руководстве Вчера в 22:46
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» Вчера в 22:17
Вышел трейлер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» Вчера в 21:34
Отключить рекламу

В Instagram появилась функция «Сделай перерыв». Она контролирует время, проведенное на платформе

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:55

Meta запустила функцию «Сделай перерыв» для Instagram в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Опция поможет пользователям понять, как время, которое они проводят в социальной сети, влияет на их самочувствие, прерывая циклы прокручивания ленты и предлагая сделать паузу.

В приложении можно установить напоминание о перерыве через определенный период времени. Когда пользователь получит его, Instagram предложит закрыть приложение и даст советы экспертов о том, как можно провести перерыв.

Активировать функцию можно в настройках профиля, вкладка «Аккаунт» — «Ваши действия».

Instagram начала тестировать «Сделай перерыв» в ноябре 2021 года. Сообщение о новых возможностях платформы появилось спустя полтора месяца после скандала, где фигурировала соцсеть. В середине сентября издание The Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым в Facebook знали о негативном влиянии инстаграма на психику молодых пользователей — в том числе девочек-подростков.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить