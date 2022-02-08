В Instagram появилась функция «Сделай перерыв». Она контролирует время, проведенное на платформе

Meta запустила функцию «Сделай перерыв» для Instagram в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Опция поможет пользователям понять, как время, которое они проводят в социальной сети, влияет на их самочувствие, прерывая циклы прокручивания ленты и предлагая сделать паузу.

В приложении можно установить напоминание о перерыве через определенный период времени. Когда пользователь получит его, Instagram предложит закрыть приложение и даст советы экспертов о том, как можно провести перерыв.

Активировать функцию можно в настройках профиля, вкладка «Аккаунт» — «Ваши действия».

Instagram начала тестировать «Сделай перерыв» в ноябре 2021 года. Сообщение о новых возможностях платформы появилось спустя полтора месяца после скандала, где фигурировала соцсеть. В середине сентября издание The Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым в Facebook знали о негативном влиянии инстаграма на психику молодых пользователей — в том числе девочек-подростков.