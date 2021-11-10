Instagram начнет тестировать функцию «Сделай перерыв»

Социальная сеть Instagram начала тестировать функцию «Сделай перерыв». Об этом заявил генеральный директор платформы Адам Моссери.

Сервис будет уведомлять пользователя, что он провел в приложении определенное количество времени — можно настроить напоминания на 10, 20 и 30 минут. Так соцсеть хочет уменьшить воздействие на психику пользователей.

Приложение будет предлагать различные варианты действий вместо просмотра ленты. Среди них — сделать несколько глубоких вдохов, записать свои мысли или включить любимую песню.

Тестировать функцию начнут на этой неделе. Запуск запланирован на декабрь.

Сообщение о новых возможностях платформы появилось спустя полтора месяца после скандала, где фигурировала соцсеть. В середине сентября издание The Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым в Facebook знали о негативном влиянии Instagram на психику молодых пользователей — в том числе девочек-подростков.

Платформа выпустила собственный отчет. По содержащимся в нем данным, Instagram скорее положительно или нейтрально влияет на психику пользователей. Сервис, однако, не опроверг один из тезисов WSJ. Он звучит так: «треть девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже».