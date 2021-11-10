перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер второй части мультсериала «Аркейн». Он создан по мотивам League of Legends Вчера в 23:37
Instagram начнет тестировать функцию «Сделай перерыв» Вчера в 23:08
Spotify рассказал, какую музыку слушают поклонники Гриффиндора и других факультетов Хогвартса Вчера в 22:45
Movieclips Trailers/YouTube
Николь Кидман и Хавьер Бардем в образах звезд ситкома «Я люблю Люси» в трейлере ленты «Быть Рикардо» Вчера в 22:09
YouTube перестанет отображать количество дизлайков под видео — его увидит только автор Вчера в 22:08
Непривитых жителей Петербурга старше 60 лет отстранят от работы и не пустят в кафе и рестораны Вчера в 21:35
На Алтае трансгендерная женщина возглавила региональное отделение партии «Гражданская инициатива» Вчера в 20:54
Google проиграл крупное дело против Евросоюза — оно создает прецедент для других ИТ-гигантов Вчера в 20:31
Пользователи шутят над платной подпиской Twitter Blue Вчера в 20:20
Илон Маск теряет деньги, фильм по «Ампиру V» Пелевина переносят и другие новости дня
Вчера в 19:48 дайджест
В Великобритании нашли кассету с неизданной песней, которую записали участники The Beatles Вчера в 19:42
В Москве ограничили максимальную скорость движения на Бульварном кольце до 50 км/ч Вчера в 19:13
Минюст признал СМИ-иноагентом ООО «Как бы инагент»*. Его учредили те, кто уже признан иноагентами Вчера в 18:13
Засуха и лесные пожары в снимках победителей премии «Лучший фотограф окружающей среды-2021» Вчера в 18:03
cinema1909/Instagram
«Художественный» проведет кинофестиваль ко дню рождения кинотеатра Вчера в 17:47
Авторы шоу про Наливкина открыли сбор средств на адвокатов. Против них заведено уголовное дело Вчера в 17:29
Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток в колонии Вчера в 17:22
Голикова заявила о снижении прироста заболеваемости COVID-19 по итогам нерабочих дней Вчера в 17:12
«Нормы морали никогда не предавали»: полицейские из Красноярска и Омска выпустили рэп-клип Вчера в 17:05
Премьеру фильма «Ампир V» перенесли на 2022 год Вчера в 17:00
Отключить рекламу

Instagram начнет тестировать функцию «Сделай перерыв»

Денис Ламехов
Вчера в 23:08

Социальная сеть Instagram начала тестировать функцию «Сделай перерыв». Об этом заявил генеральный директор платформы Адам Моссери.

Сервис будет уведомлять пользователя, что он провел в приложении определенное количество времени — можно настроить напоминания на 10, 20 и 30 минут. Так соцсеть хочет уменьшить воздействие на психику пользователей.

Приложение будет предлагать различные варианты действий вместо просмотра ленты. Среди них — сделать несколько глубоких вдохов, записать свои мысли или включить любимую песню.

Тестировать функцию начнут на этой неделе. Запуск запланирован на декабрь.

Сообщение о новых возможностях платформы появилось спустя полтора месяца после скандала, где фигурировала соцсеть. В середине сентября издание The Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым в Facebook знали о негативном влиянии Instagram на психику молодых пользователей — в том числе девочек-подростков.

Платформа выпустила собственный отчет. По содержащимся в нем данным, Instagram скорее положительно или нейтрально влияет на психику пользователей. Сервис, однако, не опроверг один из тезисов WSJ. Он звучит так: «треть девочек-подростков сказали, что, когда у них были сложности с восприятием своего тела, Instagram сделал так, чтобы они почувствовали себя хуже».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом

Другие материалы по темам

Теги
Wall Street Journal
Люди
Адам Моссери
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить