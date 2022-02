Coldplay и Селена Гомес выпустили совместный клип

Британская рок-группа Coldplay выпустила клип на совместный трек с Селеной Гомес под названием «Let Somebody Go».

«Let Somebody Go» вошел в прошлогодний альбом коллектива «Music Of The Spheres». «Афиша Daily» рассказывала, почему это не самая хорошая работа музыкантов.

Coldplay — британская альтернативная рок-группа, образованная в 1996 году. Коллектив получил широкую известность в 2000 году после выхода сингла «Yellow». На сегодняшний день трек имеет статус трижды платиновой в Великобритании, более миллиарда прослушиваний на стриминге и 670 млн просмотров на ютьюбе.