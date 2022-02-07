перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гинцбург: до 95% всех случаев заболевания COVID-19 в Москве приходится на «Омикрон» 13:20
«Золотая малина» выделила категорию для работ Брюса Уиллиса 12:35
Illustrated Fiction/YouTube
В Китае восстановили финал «Бойцовского клуба» после критики в сети 12:06
В России выявили 171 905 случаев коронавируса 11:47
Австралия откроет границы для вакцинированных иностранных туристов 11:47
Российские власти наймут цифровых атташе для продвижения отечественного ПО за рубежом 11:03
В 2022 году завершится строительство десяти станций МЦД 10:40
Central Partnership/YouTube
Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон» 10:04
Western Union откажется от переводов внутри России 9:29
Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире 8:57
Курьеры Delivery Club помогут отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей 8:17
Учительница гимназии в Петербурге рассказала, что уволилась после чтения десятиклассникам Хармса Вчера в 20:48
Мэрия Новосибирска завершила голосование за талисман города — лидером стал орангутан Бату Вчера в 19:37
Первое золото России на Олимпиаде, бойкот Fan ID и другие новости дня
Вчера в 18:58 дайджест
The Bell: власти рассчитывают собирать с российского крипторынка до 1 трлн рублей налогов Вчера в 18:45
Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID Вчера в 17:23
Jud McCranie/Wikimedia Commons
Ученые: спутники Starlink портят снимки космоса и мешают поиску опасных астероидов Вчера в 16:35
Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» Вчера в 16:31
Чиновница из Новороссийска подала в суд на дольщиков, которые пожаловались на нее Вчера в 15:59
Рокфеллеры вернули ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо Вчера в 15:42
Отключить рекламу

В России выявили 171 905 случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47

За последние сутки в России выявили 171 905 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8166 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 15 441 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский и Красноярский края.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 982 023. За сутки умерли 609 человек, за все время — 336 023. Выздоровели 55 683 человека, за весь период — 10 624 954. Число госпитализаций за сутки составило 10 843.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 396,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78 млн), на втором — Индия (42,2 млн). За ними идут Бразилия (26,5 млн), Франция (20,7 млн) и Великобритания (17,8 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить