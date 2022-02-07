За последние сутки в России выявили 171 905 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8166 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 15 441 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский и Красноярский края.