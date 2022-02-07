За последние сутки в России выявили 171 905 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8166 меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 15 441 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский и Красноярский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 982 023. За сутки умерли 609 человек, за все время — 336 023. Выздоровели 55 683 человека, за весь период — 10 624 954. Число госпитализаций за сутки составило 10 843.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 396,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78 млн), на втором — Индия (42,2 млн). За ними идут Бразилия (26,5 млн), Франция (20,7 млн) и Великобритания (17,8 млн).