Ученые: спутники Starlink «портят» снимки космоса и мешают поиску опасных астероидов

Спутники Starlink компании SpaceX мешают ученым делать качественные снимки космоса и могут затруднить изучение потенциально опасных астероидов. К таким заключениям пришли ученые в ходе исследования, передает WSJ.

Группа ученых просмотрела примерно 300 тыс. фотографий Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. На 5301 снимке они выявили полосы отраженного солнечного света, которые оставляли быстродвижущиеся объекты на околоземной орбите.

Эти дефекты создают спутники Starlink, которых только в прошлом месяце было запущено почти 150 единиц. За почти два года доля испорченных изображений увеличилась почти в 35 раз — с 0,5% в конце 2019-го до 18% в августе 2021 года. Однако авторы доклада подчеркивают, что снимки не теряют научной ценности из‑за полос.

Астроном из Вашингтонского университета Эрик Беллм и представитель NASA прокомментировали исследование. По их словам, увеличение количества спутников на орбите препятствует нахождению потенциально опасных астероидов.

Starlink — это проект Илона Маска, который нацелен на раздачу интернета при помощи спутников по всему миру, включая труднодоступные регионы. Первые тестовые спутники были запущены в 2018 году, и со временем аппаратов на орбите становится все больше — к августу их насчитывалось 1740. Полноценный запуск проекта за 10 млрд долларов намечен на 2024 год.