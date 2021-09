SpaceX запустит на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией спутников интернет-сервиса Starlink на орбиту запланирован на понедельник, 13 сентября. Об этом говорится на сайте компании SpaceX Илона Маска.

«SpaceX планирует 13 сентября осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге, Калифорния», — говорится в сообщении.

Старт назначен на 20.55 по времени Западного побережья США (6.55 14 сентября по московскому времени). Резервное время для запуска — 14 сентября в 20:56 (6.56 мск 15 сентября).

Трансляция запуска будет открыта примерно за 15 минут до старта Falcon 9. После вывода на орбиту многоразовая первая ступень ракеты-носителя, которая будет использована уже в восьмой раз, должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это будет уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1738 космических аппаратов.