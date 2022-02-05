В России отменят карантин в школах и детсадах, если COVID-19 болеют менее 20% детей

С 6 февраля школьным классах и группам в детсадах не нужно будет закрываться на карантин и переводится на дистанционный формат, если в коллективе болеет COVID-19 менее 20% детей. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что изменения связаны с особенностями «Омикрон»-штамма, при котором заболевание проходит как ОРВИ. Ранее для выхода на дистанционку достаточно было одного заболевшего коронавирусом ребенка.

«То есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Незадолго до этого карантин отменили в московских школах и детсадах. Переводить класс или детсадовскую группу на карантин, если на занятиях из‑за болезни отсутствуют 20% и более детей, будет решать руководство учреждения.

Также с 6 февраля тем, кто контактировал с больными COVID-19, не придется сидеть на самоизоляции.